À frente dos Brics, Brasil pede "retirada total das forças israelenses de Gaza" e defende multilateralismo

O Brasil, que detém a presidência rotativa dos Brics, pediu na segunda-feira que o multilateralismo seja fortalecido para pôr fim às guerras em Gaza e na Ucrânia, em uma reunião que também foi ofuscada pela guerra comercial lançada por Donald Trump.

"Estamos enfrentando crises globais e regionais convergentes, com emergências humanitárias, conflitos armados, instabilidade política e a erosão do multilateralismo", enfatizou Vieira. "Nosso papel como grupo é mais vital do que nunca", reforçou.

Brics e a guerra na Ucrânia

Além do Brasil, fazem parte do bloco a Rússia, a Índia, a China, a África do Sul, a Arábia Saudita, o Egito, os Emirados Árabes Unidos, a Etiópia, a Indonésia e o Irã.

Vieira, no entanto, foi mais reticente em relação à guerra na Ucrânia, limitando-se a pedir "uma solução diplomática que respeite os princípios e objetivos da Carta das Nações Unidas".

A reunião de dois dias começou com o anúncio surpresa do presidente russo de uma trégua de três dias, de 8 a 10 de maio. Kiev respondeu que Moscou deveria concordar "imediatamente" com um cessar-fogo "abrangente" por "pelo menos 30 dias".