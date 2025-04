Corte de Justiça da ONU julga bloqueio de ajuda humanitária imposto por Israel aos palestinos

Embora não se espere a presença de representantes israelenses, o Ministério das Relações Exteriores de Israel confirmou que irá apresentar uma declaração por escrito à Corte Internacional de Justiça. Estas audiências, previstas para acontecer durante toda a semana, serão realizadas no Palácio da Paz, em Haia, na Holanda.

O ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, denunciou nesta segunda-feira a "perseguição sistemática" de Israel após a abertura da audiência da Corte Internacional de Justiça (CIJ) sobre as obrigações humanitárias de Israel para com os palestinos. Saar também criticou as Nações Unidas, dizendo que "a ONU e a Unrwa é que deveriam estar no banco dos réus hoje, não Israel", referindo-se à agência da ONU responsável pelos refugiados palestinos.

A Corte Internacional de Justiça, órgão jurídico máximo da ONU, é formada por 15 juízes e é responsável por julgar conflitos e disputas entre nações, com base nos preceitos do direito internacional. As decisões da CIJ são juridicamente vinculantes, mas a corte não tem mecanismos para aplicá-las.

Em dezembro de 2023, a África do Sul apresentou à Corte de Haia uma queixa acusando Israel de ter "motivação genocida" ao atacar os palestinos em Gaza e pedindo suspensão imediata das operações militares israelenses na região. Foi a primeira vez que um caso contencioso contra Israel foi apresentado na CIJ. A sentença, anunciada no início de 2024, frustrou os ativistas pró-Palestina por não acatar o pedido de trégua.

Persona non grata em Israel

Recentemente, o secretário-geral da ONU, António Guterres, denunciou Israel de transformar Gaza em um "campo da morte" por causa do bloqueio à ajuda humanitária. Guterres enfatizou que "nem uma gota de ajuda entra em Gaza; nem alimentos, nem combustível, nem medicamentos. À medida que a ajuda se esgota, reabrem-se as comportas do horror", ressaltou.