Espanha declara estado de emergência nacional após apagão 'maciço'

O primeiro-ministro Pedro Sanchez convocou uma "reunião extraordinária do Conselho de Segurança Nacional" na tarde desta segunda, de acordo com seu gabinete.

"O fornecimento já foi restabelecido em vários territórios no norte e no sul da península, graças às interconexões com a França e o Marrocos", anunciou Sanchez, em uma declaração solene de sua residência oficial, após a reunião.

"Ainda não temos informações conclusivas sobre as causas" da interrupção, garantiu, pedindo para as pessoas que "se informem pelos canais oficiais" de comunicação e não façam especulações.

"A Espanha tem as ferramentas para lidar com esse tipo de situação", insistiu o líder socialista. "Não há problemas de segurança. Nosso sistema hospitalar está funcionando corretamente" e "há geradores nos centros de saúde que estão funcionando normalmente e têm um alto nível de autonomia", disse Sanchez.

Por isso, "quero fazer um apelo aos cidadãos para que colaborem com as autoridades e ajam com responsabilidade e civismo, como sempre fizemos em crises passadas", acrescentou.

No início da tarde, o gestor da rede espanhola estimou que levaria "entre 6 e 10 horas" para restabelecer a eletricidade em toda a Espanha, no melhor cenário.