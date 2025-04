Julgamento de "vovôs ladrões" que assaltaram Kim Kardashian começa em Paris, nove anos depois

Estrela de reality show graças ao programa "Keeping Up With the Kardashians", Kim Kardashian já era seguida por cerca de 84 milhões de pessoas no Instagram em 2016. Eles são atualmente 357 milhões.

Ela não voltou a Paris durante um bom tempo e parou de expor sua vida - pelo menos em tempo real - nas redes. "As coisas acontecem com você por um motivo, para lhe ensinar algo", disse a celebridade em uma entrevista. "Eu era muito materialista", mas "não me importo mais com essas coisas, sou uma pessoa muito melhor", declarou.

Com informações da AFP