Justiça francesa vai pedir transferência de assassino de jovem malinês que se entregou na Itália

"O autor não teve outra opção senão se render e essa foi a melhor coisa que ele poderia fazer", afirmou. O promotor elogiou os "meios" colocados à disposição da polícia para encontrar o suspeito.

O ministro do Interior da França, Bruno Retailleau, elogiou a "determinação e profissionalismo" dos magistrados e investigadores. Mais de 70 policiais e gendarmes foram mobilizados desde sexta-feira (25) para localizar e prender o suspeito, considerado extremamente perigoso.

"Desejo de ser serial killer"

O autor do ataque fez declarações que sugeriam a intenção de cometer mais crimes do mesmo tipo, de acordo com o promotor. Em um vídeo gravado pelo próprio suspeito, logo após o assassinato, ele reconheceu o ato, insultando a religião da vítima. "Eu fiz isso, (...) seu Allah de merda", repetiu duas vezes.

O promotor francês confirmou que a investigação se concentra no caráter antimuçulmano e islamofóbico do ato, mas o suspeito, disse, também pode ter "fascinação pela morte e querer ser considerado como um serial killer".

Segundo ele, os investigadores já sabiam desde o fim de semana que o suspeito havia deixado a França e ido para a Itália, com a ajuda de cúmplices.