Moscou exige 'reconhecimento internacional' da anexação da Crimeia como condição para paz na Ucrânia

"O reconhecimento internacional do fato de que a Crimeia, Sevastopol, a República Popular de Donetsk, a República Popular de Lugansk, a região de Kherson e a região de Zaporíjia pertencem à Rússia é imperativo", disse Sergei Lavrov ao jornal, de acordo com uma tradução russa de sua entrevista divulgada por seu ministério na segunda-feira.

A Rússia anexou a península ucraniana da Crimeia em março de 2014, o que a comunidade internacional, incluindo os Estados Unidos, nunca havia reconhecido até então.

Em setembro de 2022, alguns meses depois de lançar seu ataque em grande escala, também reivindicou a anexação das outras quatro regiões ucranianas que ocupa parcialmente, Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporíjia.

Rússia está "disposta" a conversar com a Ucrânia?

O chefe do Kremlin acredita que o tempo está a seu favor, com o exército ucraniano lutando na linha de frente e o presidente dos EUA, Donald Trump, cujo país tem sido até agora o principal apoiador de Kiev, determinado a pôr fim às hostilidades o mais rápido possível, mesmo que isso signifique aceitar um acordo desfavorável aos ucranianos.

Diante desse cenário, e apesar de suas exigências serem inaceitáveis para Kiev e seus aliados ocidentais, Vladimir Putin garante, quase que diariamente, que está pronto para negociações de paz. Na segunda-feira, seu porta-voz, Dmitri Peskov, reiterou a "disposição" de Moscou em manter conversações com Kiev. "A disposição do lado russo já foi afirmada muitas vezes pelo presidente (Putin), para iniciar um processo de negociações com a Ucrânia sem pré-condições, a fim de alcançar um resultado pacífico", disse ele, citado pela agência de notícias estatal russa TASS.