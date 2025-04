Nara Vidal lança na França romance "Puro", sobre movimento eugenista no Brasil nos anos 1930

"Puro", da escritora Nara Vidal, vencedor do prêmio de melhor romance da APCA, a Associação Paulista de Críticos de Arte em 2024, acaba de ser lançado em francês, pela editora La Place. A escritora brasileira, atualmente radicada em Londres, veio a Paris participar do lançamento do livro que aborda o eugenismo no Brasil dos anos 1930.

A mineira Nara Vidal começou a escrever em 2010. Suas primeiras publicações foram livros infanto-juvenis. O primeiro romance, "Sorte", foi lançado em 2018 e conquistou o 3º lugar no Prêmio Oceanos. Os livros seguintes "Mapas para desaparecer" e "Eva" foram finalistas de importantes prêmios literários.

"Puro", traduzido por Mathieu Dosse, é o seu primeiro livro traduzido para o francês. O livro chegou às livrarias em 23 de abril, mas o lançamento aconteceu durante o Festival do Livro de Paris, no início de abril, com a participação de Nara Vidal.