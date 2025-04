Política externa, diversidade, imigração: os principais 'decretaços' de Trump em 100 dias na Casa Branca

Política externa, diversidade, imigração, economia. A RFI analisa a execução das principais medidas tomadas por Donald Trump em seu retorno à Casa Branca. Desde 20 de janeiro, o magnata assinou 139 decretos presidenciais ? mais do que qualquer outro chefe de Estado em início de mandato. Em meio a esse turbilhão de medidas com impactos nos Estados Unidos e no mundo, confira as 14 decisões emblemáticas da "estratégia do caos" de Trump. Mas qual é a aplicação concreta de cada uma delas?

Por Aurore Lartigue, da RFI

Donald Trump se aproxima do 100º dia de seu segundo mandato como presidente dos Estados Unidos, enquanto investidores e bancos centrais seguem avaliando os impactos de suas políticas em um cenário marcado pela temporada de resultados do primeiro trimestre de 2025. Ao longo da semana, os mercados estarão atentos a indicadores sobre a saúde das economias dos Estados Unidos e da Europa, além do resultado das eleições no Canadá.