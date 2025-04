Putin agradece soldados norte-coreanos e Kim Jong-un após "liberação de Kursk", que Ucrânia nega

"O povo russo nunca se esquecerá das conquistas dos combatentes das forças especiais norte-coreanas", acrescentou Putin. Ele disse estar "convencido" de que as relações entre Moscou e Pyongyang "continuarão a se fortalecer com sucesso, de maneira dinâmica e em todas as frentes".

Em um comunicado divulgado pelo Kremlin, Putin também elogiou "os amigos norte-coreanos que agiram guiados pelo sentimento de solidariedade, justiça e verdadeira camaradagem. Somos sinceramente gratos ao camarada Kim Jong-un e ao povo norte-coreano", acrescentou.

Neste sábado (26), o chefe do Estado-Maior do Exército russo, Valery Gerasimov, garantiu que a Rússia havia retomado a região de Kursk, onde as forças ucranianas entraram em agosto de 2024.

Ele prestou homenagem em particular ao "heroísmo" dos soldados norte-coreanos que lutam pela Rússia. Esta é a primeira vez que Moscou reconheceu a participação do país no conflito.

Coreia do Norte confirma envio de soldados

A Coreia do Norte também confirmou nesta segunda-feira a presença de um contingente no país, com o objetivo de participar das "operações para libertar as áreas de Kursk", como parte do acordo de defesa mútua entre os dois países.