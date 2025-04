Vaticano anuncia que conclave para escolher novo papa terá início em 7 de maio

A votação, realizada de forma sigilosa, prevê quatro votações por dia, duas pela manhã e duas à tarde.

Antes do início do conclave, todos os cardeais continuam a se reunir diariamente no Vaticano em "congregações gerais" para discutir o perfil do futuro papa e as prioridades para o futuro da Igreja Católica.

Os Museus do Vaticano, que recebem mais de cinco milhões de visitantes por ano, anunciaram em seu site que a Capela Sistina estará fechada para preparativos, que incluem a disposição de mesas e cadeiras e a instalação de uma chaminé no telhado.

Ela deve ficar visível aos fiéis da Praça de São Pedro, e emitirá uma fumaça preta se nenhum papa for eleito e uma fumaça branca, obtida por meio da adição de produtos químicos, quando o sumo pontífice for escolhido. O novo papa deve receber dois terços dos votos.

Embora vários cardeais sejam apresentados como favoritos ("papabili") pela imprensa italiana e internacional, como o italiano Pietro Parolin, ex-número dois do Vaticano, o conclave promete ser particularmente aberto.

O papa Francisco escolheu 80% dos cardeais que elegerão seu sucessor e deu maior peso para a África e a Ásia no Sagrado Colégio. O nome do líder dos mais de 1,4 bilhão de católicos será anunciado "urbi et orbi" no final do conclave.