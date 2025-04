"Big bang": imprensa francesa descreve "caos no mundo" após 100 dias de governo Trump

Big Bang

Um "Big Bang": é desta forma que o jornal Le Parisien define os 100 primeiros dias do segundo mandato de Trump. O diário afirma que o líder republicano voltou à Casa Branca com a promessa de romper completamente com as políticas de seu antecessor, o democrata Joe Biden. No entanto, "mais de três meses depois, suas primeiras vitórias ainda são esperadas", diz a matéria.

Le Parisien descreve os Estados Unidos há alguns meses: um país que apoiava a Ucrânia contra a tirania, que realizava uma transição em direção às energias verdes, que queria mostrar para o mundo o que era um governo inclusivo, aberto às minorias étnicas e sexuais. "Um planeta" que segundo o diário desapareceu há 100 dias, desde que "o Salão Oval se transformou em um cenário de reality show".

As "sete guerras" de Trump

O jornal econômico Les Echos lista "as sete guerras de Trump" ou as principais ofensivas que o presidente americano lançou desde que voltou ao poder. O diário faz uma comparação entre o líder republicano e o mais célebre líder militar e estadista francês. "Em 100 dias, Napoleão Bonaparte foi do sul da França a Waterloo, onde perdeu uma batalha fatal", diz o diário. Neste mesmo período, Trump fez nove idas e voltas de Washington a Mar-a-Lago, sua residência na Flórida, e lançou sete combates com objetivos incertos, reitera.

Dos tarifaços ao fracasso de encontrar um prometido acordo que resulte no fim da guerra na Ucrânia, passando pelas ameaças à Justiça e à liberdade de expressão e de imprensa nos Estados Unidos, "tudo parece possível" aos olhos de Trump, afirma a matéria. Segundo Les Echos, contrariamente a Napoleão Bonaparte, o principal objetivo do presidente americano não é acumular vitórias esmagadoras, mas simbólicas "que possam ser exibidas em sua rede social ou no canal Fox News".