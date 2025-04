Donald Trump enfraquece influência global dos Estados Unidos ao abandonar soft power

"Trump despreza o que enxerga como sinal de fraqueza. Para ele, suavidade é coisa de perdedor", resume Maud Quessard, entrevistada pela RFI. Para ela, o slogan "America First", no centro de seu discurso, perde força sem uma estratégia estruturada de influência cultural ou diplomática, como havia no governo Reagan.

"Se olharmos para Trump e aqueles que o acompanham, especialmente seu vice-presidente JD Vance e os ideólogos que o apoiam, eles desprezam a fraqueza e a suavidade. O que eles querem transmitir é força ? ou, pelo menos, a imagem da força. O jeito de Trump é: 'Eu chego, fico com tudo, e vocês ficam com nada'", aponta a pesquisadora.

Reagan e o soft power

"Eu faria uma ressalva, porque essa expressão "America First" aparece em dois momentos importantes da história dos Estados Unidos, e vale observar especialmente o período dos anos 1980, durante o governo Reagan. Trump admira essa época e, ao mesmo tempo, entra em contradição com ela", diz a especialista.

"Dizer que se defende o 'America First' enquanto se aposta no 'nation branding' ? ou seja, na promoção da nação como uma marca ? faz parte do vocabulário do soft power. É a ideia de vender o país como se fosse uma marca. Donald Trump entra em conflito com isso, porque um presidente como Ronald Reagan entendeu bem a importância de apresentar os Estados Unidos como uma marca no cenário global", avalia.

"Reagan investiu pesadamente em instrumentos de soft power, principalmente nos meios de comunicação, como satélites e redes de televisão. As agências ligadas ao governo que promoviam a ideologia e o modelo norte-americano no exterior receberam amplos recursos durante sua administração", sublinha.