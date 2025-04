Expor menores de seis anos a eletrônicos afeta habilidades intelectuais, alertam especialistas franceses

Atividades com eletrônicos devem ser proibidas para crianças menores de seis anos porque "afetam permanentemente sua saúde e habilidades intelectuais", afirmam cinco sociedades científicas francesas em uma declaração publicada na terça-feira (29).

O documento, um "apelo à conscientização coletiva" dirigido a "jovens pais, professores, educadores e pedagogos, cuidadores, tomadores de decisões políticas e a todos que se preocupam com a saúde das crianças", é assinado conjuntamente e publicado on-line pela Sociedade Francesa de Pediatria e pelas Sociedades de Saúde Pública, de Psiquiatria Infantil e Adolescente e de Oftalmologia, além da Sociedade Francófona de Saúde e Meio Ambiente.

A recomendação faz parte do relatório final de uma comissão sobre crianças e eletrônicos, publicado em abril de 2024, a pedido do presidente Emmanuel Macron. Mas as sociedades signatárias decidiram publicá-la isoladamente este ano para alertar sobre os problemas da exposição de crianças aos eletrônicos.