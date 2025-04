Foguete europeu decola levando satélite inovador para monitorar florestas

Foram meses de trabalho para garantir o sucesso deste momento. O horário de 6h15 da manhã era a única janela de tiro possível nesta terça-feira. Qualquer imprevisto que atrasasse a missão, mesmo em um segundo, adiaria o lançamento.

O Vega-C, de fabricação 100% europeia, levava a bordo o inovador Biomass. Pouco menos de uma hora após o lançamento, o satélite foi colocado, como previsto, em órbita polar, sincronizada com o sol, a 666 quilômetros da Terra. Mais uma salva de palmas no centro de controle.

Entender o ciclo do carbono

A missão cientifica integra o programa de Observação da Terra da Agência Espacial Europeia. O satélite Biomass vai monitorar as florestas tropicais do planeta. Ele é equipado com uma antena sincronizada na Banda-P, que é uma frequência de ondas longas, capaz de penetrar as copas das árvores e estudar a composição das florestas até o solo. Essa é a primeira vez que um satélite utiliza essa tecnologia.

"É uma tecnologia inovadora, mas acima de tudo é uma tecnologia que pode nos dar informações muito importantes sobre tudo relacionado à qualidade da floresta em áreas e regiões tropicais. Não apenas a qualidade, mas a saúde das florestas", explica Simonetta Cheli, diretora dos Programas de Observação da Terra da ESA.

Para além da "dimensão", os cientistas terão dados sobre a altura das árvores e o tipo de vegetação que compõe as florestas tropicais. O objetivo é medir o volume de CO? estocado nesses biomas em todo o mundo e entender sua evolução. "É essencial termos parâmetros de informações importantes sobre tudo o que é relacionado ao ciclo do carbono e, portanto, ao clima em geral", indica Simonetta Cheli.