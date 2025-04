França acusa Serviço de Inteligência Militar da Rússia de ciberataque à campanha de Macron em 2017

O governo da França revelou nesta terça (29) que o Serviço de Inteligência Militar russo (GRU) hackeou e-mails da equipe de campanha do atual presidente Emmanuel Macron durante a eleição de 2017.

"O GRU emprega há vários anos um 'modus operandi' ciberofensivo denominado APT28 contra a França", garantiu o chanceler francês, Jean-Noël Barrot, em uma mensagem na rede social X.

O APT (Advanced Persistent Threats, que em tradução livre significa Ameaças Persistentes Avançadas) associado ao número 28 é um grupo russo bem conhecido pelos Estados Unidos e pelos países da União Europeia, que impuseram sanções a pessoas ou entidades vinculadas a ele. Segundo esses países, o APT28 opera em Rostov do Don, no sudoeste da Rússia, com o objetivo de desestabilizar a opinião pública.