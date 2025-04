Governo de Benjamin Netanyahu decide manter o chefe do Shin Bet, Ronen Bar

O chefe de segurança interna havia contestado sua demissão e tinha entrado com uma ação judicial. A suspensão da demissão foi dada pelo mais alto tribunal de Israel.

Segundo a imprensa israelense, a suspensão dos procedimentos legais serve para abafar o debate público em torno de Netanyahu e Ronen. O caso teria trazido dificuldades para o governo nos últimos dias.

Protesto da opinião pública israelense

A demissão de Ronen Bar, anunciada anteriormente pelo governo, provocou protestos e manifestações em massa.

A decisão de demiti-lo foi contestada pela oposição, que viu a atitude como um sinal de uma deriva autocrática de poder, com Netanyahu desafiando a Suprema Corte.

Ordem para espionar manifestantes antigovernamentais

Na última segunda-feira (28), Ronen Bar incriminou o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu em declaração juramentada. O chefe da segurança declarou que, no dia 7 de outubro de 2023, foi à sede do Shin Bet duas horas antes do ataque do Hamas em solo israelense e deu instruções para que o conselheiro militar do primeiro-ministro fosse informado sobre os eventos. "Naquela noite, nada foi escondido do aparato de segurança ou do primeiro-ministro", garantiu Ronen.