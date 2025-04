Governo espanhol vai investigar apagão e não descarta "nenhuma hipótese"

No mesmo dia, um juiz do Tribunal Nacional, responsável pelos casos mais graves, incluindo terrorismo, anunciou a abertura de uma investigação sobre possível "sabotagem informática".

O objetivo é determinar se o apagão foi um ato de sabotagem cibernética contra a infraestrutura crítica espanhola. Se for o caso, poderia ser classificado como "um crime terrorista", de acordo com um comunicado do tribunal.

No entanto, no final da manhã, a teoria do ataque cibernético foi descartada pelo gestor da rede elétrica espanhola (REE).

"Com base nas análises que conseguimos realizar até o momento, podemos descartar um incidente de segurança cibernética nas instalações da rede elétrica", garantiu Eduardo Prieto, diretor de operações da REE. Essa possibilidade também foi descartada pelo governo português

A REE mencionou na noite de segunda-feira uma "forte oscilação nos fluxos de energia" na rede elétrica "acompanhada de uma perda de produção muito significativa", fenômeno que levou à desconexão do sistema espanhol da rede europeia.

Falta de energia nuclear

Durante sua coletiva de imprensa no início da tarde de terça-feira, Pedro Sánchez também se preocupou em garantir que o enorme apagão não estivesse relacionado à falta de energia nuclear na Espanha, rejeitando críticas feitas em particular pelo partido de extrema direita Vox e também repercutidas por muitos usuários nas redes sociais.