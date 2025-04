Liberal Mark Carney é eleito primeiro-ministro do Canadá impulsionado pela rejeição dos EUA de Trump

Ameaças

Com relação às ameaças do vizinho do sul, Carney acumulou ampla experiência lidando com Donald Trump durante seu período à frente do Conselho de Estabilidade Financeira e como membro ativo do G20, temporada durante a qual ele acompanhou de perto a atuação do então presidente dos EUA.

Ao coordenar respostas globais à política econômica da primeira gestão Trump, Carney desenvolveu familiaridade com a postura confrontadora do americano ? experiência que agora reforça seu discurso firme diante da retomada de tarifas e declarações provocativas por parte de Trump.

Recentemente, Carney comparou Donald Trump a um vilão dos livros de Harry Potter, referindo-se às declarações do presidente americano sobre transformar o Canadá no 51º estado dos EUA. Sem citar o nome diretamente, o canadense disse que essas falas eram como "comentários de Voldemort", sugerindo que eram tão ofensivas que preferia nem repeti-las.

Conservadores prometem cortes e combate ao "woke"

Do outro lado da disputa pela liderança do Canadá, o líder conservador Pierre Poilievre defendia um programa de austeridade, com cortes de impostos e de gastos públicos.