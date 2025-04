Mais de 99% da energia foi restaurada na Espanha e Portugal; especialistas não descartam ciberataque em apagão

A interrupção no fornecimento de energia, que durou aproximadamente doze horas, gerou caos nas ruas, paralisou serviços essenciais e deixou milhões de pessoas sem eletricidade por várias horas.

O apagão começou por volta de 12h, horário local (7h em Brasília), atingindo grandes áreas da Espanha e de Portugal. Aeroportos, estações de trem e serviços de telecomunicação foram duramente afetados. Segundo dados do Cloudflare Radar, a internet caiu até 90% em Portugal e 80% na Espanha, dificultando o uso de aplicativos de mensagens como o WhatsApp. Caixas eletrônicos e sistemas de pagamento ficaram indisponíveis, agravando a situação de emergência.

Muitos moradores demoraram a entender o que acontecia. Em Lisboa, o ator e produtor cultural Danilo Kin, de 35 anos, relatou sua experiência ao estar no metrô no momento do apagão. "Descobri foi no metrô, indo para a academia. De repente, o vagão parou dentro do túnel. Ficamos lá por um tempo, até que um funcionário do metrô nos ajudou a sair. No final, deu tudo certo, e todo mundo ajudou o outro. Foi um momento de muita solidariedade", disse.

Impacto

O caos se espalhou rapidamente pelas cidades. Engarrafamentos aumentaram, sinais de trânsito falharam, filas nos postos de gasolina se formaram e supermercados ficaram lotados, com prateleiras de enlatados e água vazias. Hospitais tiveram que cancelar cirurgias, e voos nos aeroportos sofreram atrasos e cancelamentos. Muitos brasileiros que vivem na região enviaram mensagens para suas famílias no Brasil, tentando tranquilizá-las.

O aposentado Oswaldo Júnior, que reside no Porto, enviou um áudio relatando sua experiência durante as horas sem energia. "Fui ao mercado com minha esposa, enfrentamos filas enormes. Ficamos sem luz, sem internet, sem dinheiro nos caixas eletrônicos. Mas estamos bem, com saúde e em paz. Estocamos água e estamos aguardando a normalização", declarou à RFI.