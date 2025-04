"O mundo assiste a um genocídio ao vivo em Gaza", diz Anistia Internacional

O jornal Israel HaYom cita fontes próximas a Benjamin Netanyahu e escreveu que "os combates terminariam em outubro de 2025, ou seja, após dois anos de guerra".

De fato, até este momento, o primeiro-ministro israelense se recusa a falar sobre o fim dos bombardeios e a incursão de suas tropas em Gaza; pelo contrário, ele afirma repetidamente que a guerra será "longa e difícil".

O término da guerra não significaria o fim da ocupação militar. Em um discurso no início desta semana, Benjamin Netanyahu alertou que "o Hamas não tem lugar em Gaza. E a Autoridade Palestina também não. Por que substituir um regime que quer nossa destruição por outro regime que também quer nossa destruição?". A declaração aponta que Israel rejeita, portanto, qualquer solução política.

Dezoito meses de guerra

A guerra em Gaza foi desencadeada por um ataque do Hamas, movimento islâmico palestino, ao território israelense. A ação naquele 7 de outubro de 2023 resultou na morte de 1.218 pessoas, a maioria civis, segundo estimativa da AFP baseada em dados oficiais. No ataque, 251 pessoas foram sequestradas, sendo que 58 permanecem em Gaza. De acordo com o exército israelense, 34 morreram.

A resposta de Israel foi a campanha militar no território palestino. De acordo com dados do Ministério da Saúde de Gaza, governado pelo Hamas, quase 53.000 pessoas, a maioria civis, foram mortas.