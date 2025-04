Apagão alimenta oposição a projeto de desmantelamento de centrais nucleares na Espanha

Dois dias depois do apagão maciço que atingiu a Península Ibérica, a matriz energética da Espanha está no centro do debate político no país. O projeto implementado pelo governo socialista de Pedro Sánchez, que transformou a Espanha em um dos principais países europeus em matéria de transição energética, é apontado pela oposição como responsável pela pane elétrica de segunda-feira (28).

O debate sobre a segurança e a capacidade das energias renováveis diante da nuclear não é novo no país.

A transição é defendida pelo primeiro-ministro Pedro Sanchez, que prometeu fechar todas as usinas nucleares em dez anos. Segundo o plano de 2019, estabelecido pelo governo espanhol e empresas proprietárias de centrais nucleares, o primeiro reator que será fechado é o de Almaraz, em Cáceres, no noroeste do país, em 2027. A partir de então, a Espanha fechará os sete reatores nucleares que mantém em cinco centrais de maneira escalonada, até finalizar o desmantelamento completo em 2035.