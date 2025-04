Banco Mundial afirma que "crime organizado impede crescimento econômico na América Latina"

Um dos problemas mais urgentes na América Latina e no Caribe é o combate ao crime organizado, porque, entre outros motivos, dificulta o crescimento econômico. A afirmativa está no relatório do Banco Mundial. Segundo o documento, as taxas de homicídio na região "excedem demasiadamente outras observadas em qualquer outro lugar".

O Banco Mundial alerta que o crime organizado tem atrasado a economia e que existe a possibilidade de a região ficar presa "num crescimento anual medíocre". A estimativa, segundo o Banco, é que a economia cresça 2,1% em 2025 e 2,4% em 2026, tornando a América Latina a região com a menor taxa de crescimento do mundo, o que é um paradoxo dada a riqueza de recursos naturais.

O relatório divulgado nesta semana acusa o crime organizado de frear o desenvolvimento econômico, impondo suas próprias regras comerciais por meio de violência.