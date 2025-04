Cerca de 600 soldados norte-coreanos teriam morrido na guerra na Ucrânia, afirma Seul

Um deputado da Coreia do Sul afirmou nesta quarta-feira (30) que as tropas norte-coreanas registraram baixa de 4.700 homens, com a morte de cerca de 600 soldados. As informações foram reveladas após uma reunião de parlamentares e membros do serviço secreto de Seul.

Segundo o deputado Lee Seong-kweun, cerca de dois mil soldados norte-coreanos feridos foram repatriados entre janeiro e março deste ano por vias aéreas e férreas. O parlamentar sul-coreano também indicou que eles estariam "isolados" em Pyongyang e em outras localidades da Coreia do Norte. Quanto aos mortos, os corpos teriam sido incinerados na Rússia e as cinzas retornadas ao país natal.

"A Coreia do Norte ajudou na retomada de Kursk pela Rússia, mobilizando 18 mil soldados em duas fases", afirmou Lee Seong-kweun à imprensa sul-coreana, ressaltando que os combates diminuíram desde que a região russa voltou ao controle de Moscou. Segundo ele, "possibilidade de uma terceira fase não pode ser completamente descartada".