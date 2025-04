Depois da França, governo belga alerta sobre tendência de magreza extrema entre adolescentes no TikTok

Bélgica alertou na quarta-feira (30) a Comissão Europeia sobre a tendência "skinnytok" na rede social TikTok que, segundo ele, representa um "grande perigo" para as adolescentes. Nos vídeos, influenciadoras estimulam adolescentes a perder peso de maneira radical.

"Be skinny to the bonnes", que em português quer dizer "seja magra até os ossos", é a divisa adotada por influenciadoras jovens e extremamente magras, cujos vídeos inundaram nas últimas semanas o TikTok, a rede social chinesa popular entre adolescentes. Os vídeos incentivam práticas alimentares perigosas, como dietas radicalmente restritivas.

"O algoritmo do TikTok, ao prender os jovens em uma espiral de conteúdo extremo, representa uma grande ameaça à saúde mental e física deles", disse a ministra belga de Assuntos Digitais, Vanessa Matz.