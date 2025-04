Grand Palais de Paris anuncia programação brasileira inédita na temporada de 2025 após reformas

"O 'Grand Palais d'été' de 2025 vai propor diversos projetos no âmbito da Temporada Brasil-França 2025. Antes de tudo, Ernesto Neto, com a exposição 'Nosso Barco Tambor Terra', uma imensa instalação que vai ficar na parte dos fundos da 'nef' (...) Assim como a exposição 'Horizontes' consagrada à pintura com quatro brasileiros convidados", destacou à RFI Bárbara Kroher, responsável da programação de exposições do local.

"Sem esquecer o 5 de julho de 2025, com o 'Grand Bal Paris-Rio' que vai acontecer na área externa do Grand Palais e, no dia 6 julho, um carnaval tropical que será feito com as cores do Brasil", completa.

A exibição 'Nosso Barco Tambor Terra', que traz uma caravela gigante e colorida de crochê para perto do público, já esteve em exposição em 2024 no Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia de Lisboa, e ficará em Paris até 25 de julho com acesso gratuito.

Ernesto Neto já exibiu em Paris em uma das mais tradicionais lojas de departamentos da cidade, no começo deste ano, na mostra intitulada em português A Serpente.

Pinturas brasileiras: 'Horizontes'

A exposição de pinturas brasileiras 'Horizontes' destacará os artistas brasileiros contemporâneos Agrade Camíz, Vinicius Gerheim, Antonio Obá e Marina Perez Simão.