Polícia sueca prende adolescente suspeito de ataque a tiros que matou três pessoas

O suspeito de ter matado a tiros três pessoas em Uppsala, na Suécia, foi preso pela polícia nas primeiras horas desta quarta (30). O Ministério Público sueco aponta um adolescente de 16 anos, cujo nome não foi revelado, como o autor dos disparos de ontem na cidade que fica a 70 quilômetros ao norte de Estocolmo. Na Suécia, a responsabilidade penal começa aos 15 anos.

O comunicado do MP da Suécia diz que "uma investigação completa está em andamento. A polícia conduz as investigações e coleta depoimentos de testemunhas".

No entanto, a polícia afirma que é prematuro apontar o motivo do ataque e que "é cedo para dizer se o tiroteio está ligado ao crime organizado. Precisamos analisar todas as hipóteses".