Uma a cada 5 francesas não se considera heterossexual, aponta estudo

A heterossexualidade é cada vez mais questionada entre as francesas, principalmente as mais jovens, que estão reivindicando outras identidades sexuais. Essa é uma das várias mudanças apontadas por uma pesquisa publicada na terça-feira (29) pelo Instituto Nacional de Estudo Demográficos da França (Ined).

O balanço, intitulado de "Homo, bi e não-binários: quando jovens questionam a heterossexualidade", foi realizado em 2023 com 10 mil pessoas na França com idades entre 18 e 29 anos. O trabalho mostrou que 19% das cidadãs da França rejeita a heteronormatividade: 10% são bissexuais, 5% se considera panssexual e 2% são lésbicas. O restante diz não saber como definir sua preferência sexual.

A atração por pessoas do mesmo sexo é maior entre as francesas mais jovens e mais especificamente dos 18 anos aos 21 anos, em que 22% reivindicam outras identidades sexuais além da heteronormativa. O número deu um salto desde a realização do último estudo do Ined sobre a questão, em 2015, quando apenas 3% das mulheres não se considerava heterossexual na França.