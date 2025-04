Uma semana antes do conclave, perfil do novo papa é um mistério

No local, foi realizada a sétima "congregação geral", uma reunião a portas fechadas onde mais de 180 cardeais, incluindo 124 eleitores, debateram as prioridades para o futuro da instituição bimilenar.

"Eles discutiram a situação econômica e financeira da Santa Sé", disse Matteo Bruni, diretor da Sala de Imprensa do Vaticano. Em seguida, foram realizadas 14 apresentações até 12h30, principalmente sobre a polarização da Igreja, vocações e evangelização, acrescentou Bruni, especificando que a próxima congregação geral ocorreria na sexta-feira, às 9h no horário local (4h em Brasília).

As congregações gerais, um tipo de "pré-conclave", realizadas quotidianamente até dia 6 de maio, também permitem traçar um perfil do sucessor do papa Francisco. Elas foram determinantes na eleição do papa Francisco em 2013.

"Compartilhando sua visão própria, nós acabaremos por ter um panorama objetivo da situação atual do mundo e da Igreja e estaremos em boas condições para traçar o perfil do novo papa", diz o cardeal espanhol Cristobal Lopez Romero, arcebispo de Rabat, ao Vatican News.

Número recorde de cardeais

Um número recorde de 133 cardeais eleitores ? com menos de 80 anos ? entrarão na Capela Sistina em 7 de maio. Dois religiosos anunciaram sua ausência por motivos de saúde.