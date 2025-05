Associações denunciam participação de padre peruano acusado de violência sexual em reuniões pré-conclave

Várias associações de vítimas de violência sexual na Igreja denunciaram a presença no Vaticano, após a morte do papa Francisco, do cardeal peruano Juan Luis Cipriani, de 81 anos. Arcebispo emérito de Lima e nomeado cardeal por João Paulo II em 2001, ele é acusado de ter agredido um adolescente há mais de 40 anos.

Juan Luis Cipriani é a figura religiosa mais influente do Peru. Após a morte de Francisco em 21 de abril, o cardeal sul-americano prestou sua homenagem ao papa na Basílica de São Pedro e em Santa Maria Maggiore, onde o pontífice argentino foi enterrado.

As imagens mostram o cardeal peruano com um olhar sério no rosto e as mãos entrelaçadas. No Vaticano, ele vestiu uma batina preta, um cinto vermelho, um solidéu e uma cruz peitoral. Francisco havia proibido o religioso de usar o traje após a revelação das acusações contra ele, em 2018.