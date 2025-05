Colômbia: Gustavo Petro convoca atos para que reforma trabalhista seja aprovada por consulta popular

Popularidade em queda

De acordo com pesquisa divulgada pela CB Consultora Opinião Pública, em abril deste ano, 41% dos colombianos classificaram a gestão de Petro de muito ruim.

A queda na popularidade do colombiano é reflexo de decisões internas e externas do presidente. Uma delas é o fracasso dos acordos de paz com o Exército para a Libertação Nacional, o ELN. Em janeiro deste ano, o confronto entre esta guerrilha e dissidentes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC, deixou um saldo de dezenas de mortes e aumentou a violência e a instabilidade no país.

Outro elemento que prejudicou a imagem de Petro foi sua posição hesitante em relação a Nicolás Maduro após as controversas eleições de julho passado na Venezuela. Na ocasião, Colômbia, Brasil e México demoraram a endurecer o tom em relação aos acontecimentos no país vizinho. O custo político dessa postura inicialmente moderada está sendo cobrado agora, e Petro tenta a todo custo reverter o jogo a seu favor com a cartada da reforma trabalhista.