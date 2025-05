Em conferência em Paris, imortal Ailton Krenak critica COP30 e planos de petróleo na Amazônia

O Collège de France, uma das instituições de ensino superior e pesquisa científica mais prestigiosas da França, recebeu nesta terça-feira (29) o único imortal indígena da Academia Brasileira de Letras, o escritor Ailton Krenak. O filósofo emocionou a plateia de acadêmicos com uma visão singular sobre a crise climática e a destruição dos recursos naturais do planeta - e criticou a realização da próxima Conferência do Clima da ONU na Amazônia, em novembro (COP30).

O escritor alertou que, diante das evidências científicas sobre o impacto das ações humanas sobre o clima, como o uso combustíveis fósseis, a humanidade "está experimentando a imensa perda da qualidade da experiência de estar vivo". Segundo ele, "não estamos só ameaçada pelo clima, mas pela imobilidade".

Depois do evento, a jornalistas, Krenak foi mais direto sobre os projetos do governo brasileiro de abrir novas frentes de petróleo na foz do rio Amazonas. "É uma espécie de divórcio da realidade o governo brasileiro, ou qualquer outro governo regional, insistir na exploração de fósseis, de petróleo", afirmou.