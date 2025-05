França: 1° de maio é marcado por reivindicação de padeiros e floristas que querem trabalhar no feriado

Revolta de padeiros e floristas

No ano passado, padeiros da região da Loire, no oeste da França, foram autuados por abrirem seus comércios e mobilizarem empregados e aprendizes no Dia do Trabalhador. Durante alguns anos, as padarias da França puderam abrir no 1° de maio graças a uma determinação do Ministério do Trabalho - uma derrogação que foi cancelada pela Justiça francesa em 2006, considerando que "não há razão para que a atividade do padeiro seja uma exceção".

Agora a Confederação Nacional da Panificação e Confeitaria Francesa exigem uma evolução da lei, alegando que devem trabalhar no 1° de maio os empregados de padarias e confeitarias que desejarem. O setor alega que o fechamento de seus comércios no Dia do Trabalhador gera perdas de € 70 milhões em todo o país (mais de R$ 450).

A Federação Francesa dos Artesãos Floristas (FFAF) resolveu entrar na mesma briga em um dia em que os franceses se presenteiam com "muguets", os lírios-do-vale, uma flor branca que brota nesta época do ano no país. Como as floriculturas não são consideradas uma atividade essencial, elas não podem abrir no 1° de maio, resultando na multiplicação de vendedores ambulantes pelas ruas lucrando com o comércio desta planta. "Todo mundo pode vender muguet no 1° de maio, salvo os floristas", reclama o presidente da FFAF, Farell Legendre.

Mobilização do governo contra sindicatos

Na última sexta-feira (25), senadores centristas registraram um projeto de lei para tentar aliviar a proibição de trabalhar no 1° de maio. "Não se trata, de forma alguma, de questionar o caráter de feriado e descanso dessa data, mas de reconhecer a especificidade de certas atividades, como as padarias ou os floristas", defendem os autores do texto, Annick Billon e Hervé Marseille.