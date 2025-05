Milhares vão às ruas na França no Dia do Trabalho; socialistas são alvo de black blocs

"Estamos prestando queixa e não deixaremos nada passar. Nunca aceitaremos a violência de fanáticos que não servem a nenhuma causa e destroem as lutas coletivas", declarou o primeiro secretário do Partido Socialista, Olivier Faure, na rede social X. Ele agradeceu "a polícia e os militantes que interferiram com coragem para evitar o pior".

Par leurs méthodes les black blocs discréditent les combats qu'ils prétendent porter. Ils servent d'idiots utiles à tous ceux qui rêvent de transformer la foule des travailleurs en meute violente qu'il faudrait contenir.



"Violências graves e inaceitáveis. Esses perturbadores são inimigos dos trabalhadores e da esquerda. Todo meu apoio aos camaradas feridos", escreveu o deputado socialista Boris Vallaud, anunciando que levará o caso ao Ministério Público. "Eles não nos assustam, não calarão os socialistas", acrescentou.

O deputado socialista Jérôme Guedj teve que deixar a manifestação.

"Um primeiro grupo nos fez gestos obscenos, nos insultou de 'traidores' cantando 'todo mundo odeia o PS'", contou Guedj. "Depois chegaram 20-30 pessoas vestidas de preto, como black blocs. Elas bateram em algumas pessoas e lançaram vários explosivos".

As acusações de "traição" são recorrentes contra o PS dentro da esquerda radical e da extrema esquerda, desde a decisão do partido de não votar as moções de censura contra o ex-primeiro-ministro François Bayrou, no ano passado.