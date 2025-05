Mulheres trans são proibidas de disputar competições femininas de futebol no Reino Unido

Depois da decisão da Suprema Corte do Reino Unido de ter determinado que o termo "mulher" se refere ao sexo biológico, a exclusão das mulheres trans atinge o esporte. Elas foram proibidas nesta quinta (1°) de participar de campeonatos femininos de futebol na Inglaterra e na Escócia.

As associações ligadas ao futebol anunciaram que esta decisão passa a valer a partir da próxima temporada. A medida segue a determinação judicial recente sobre identidade transgênero.

No início do mês passado, as mulheres trans conseguiram uma vitória no esporte, quando foram autorizadas a jogarem competições femininas. Na ocasião, a Federação de Futebol da Inglaterra autorizou a participação desde que alguns critérios de elegibilidade fossem cumpridos pelas atletas, como níveis de testosterona abaixo do limite estabelecido por pelo menos 12 meses e uma avaliação sobre um eventual risco que a jogadora poderia representar para a segurança das demais atletas. Agora, pouco menos de um mês depois da autorização, as mulheres trans sofrem uma dura derrota.