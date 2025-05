Vale Tudo: imprensa francesa celebra sucesso de Zaho de Sagazan no Brasil após música entrar na trilha da novela

"Desde que o primeiro capítulo da novela foi ao ar, as buscas pelo nome da cantora explodiram no Spotify, registrando um aumento de 2.086% no país", relata Le Figaro, baseado em informações da Billboard France. O diário aponta que a canção alcançou o segundo lugar no Shazam Brasil, ao lado de Lady Gaga e Bruno Mars.

Reportagens sobre o fenômeno também foram publicadas nas revistas Elle francesa, que questiona em manchete "Por que a regravação de 'Modern Love' de Zaho de Sagazan se tornou viral no Brasil?'. Mesmo tom na Vanity Fair, que fala de "um verdadeiro sucesso" no país.

"Modern Love", canção gravada pela primeira vez por David Bowie em 1983, foi interpretada por Zaho de Sagazan em maio de 2024 na abertura do Festival de Cinema de Cannes. A performance da jovem foi pensada como uma homenagem à diretora norte-americana Greta Gerwig, presidente do júri do festival naquela edição. "Modern Love" fazia parte da trilha de "Francis Ha", filme de Noah Baumbach que revelou a cineasta para o grande público, ainda como atriz, em 2012.

Em uma apresentação ao vivo, Zaho subiu no palco com um vestido longo da Louis Vuitton, mas calçando apenas meias brancas, e encantou o público com um momento que se tornou viral, com mais de 3 milhões de visualizações no Youtube. O sucesso foi tamanho que a cantora lançou a faixa em plataformas de streaming.

YouTube video player 0:00 / 0:00

Mas agora, quase um ano depois, a interpretação viralizou novamente, graças à telenovela, transformando a cantora em uma "superstar no Brasil", como escreve o canal de televisão BFM em seu site. "A música, que já havia causado sensação no Festival de Cannes em 2024, foi transmitida na íntegra no primeiro episódio da novela 'Vale Tudo', que se tornou um fenômeno social no Brasil, com 17 milhões de espectadores", detalha a emissora. Desde a estreia da novela, o vídeo da abertura do festival de Cannes foi visto mais de 70 mil vezes apenas no Brasil, informa a BFM TV.