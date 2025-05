Venezuela aumenta pensões, que tinham valor irrisório no país

O salário mínimo não recebeu aumento e continua congelado em US$ 1,50 por mês - valor que, com os auxílios, chega a US$ 130 mensais. O último aumento dado pelo governo foi em 2024. Na ocasião, os trabalhadores que recebiam salário mínimo ganhavam, com bônus, US$ 100 mensais.

Sem mexer no salário mínimo, Nicolás Maduro incrementou os subsídios para alimentação e criou um bônus para os 5,5 milhões de trabalhadores do setor público, num país que tem população de pouco mais de 28 milhões de pessoas.

"Aumentaremos esta renda de US$ 90 para US$ 120 por mês. Somando-se a renda do Cesta Ticket, que é o auxílio-alimentação que hoje é de US$ 40, vai elevar a renda mínima total do funcionalismo público para US$ 160", afirmou o presidente.

Sem aumento de salários, trabalhadores são prejudicados

Auxílios e bônus são duramente criticados, principalmente por representantes sindicais e trabalhadores. Eles alegam que tais valores não são incluídos no cálculo das contribuições previdenciárias, pensões, férias, tempo de serviço ou bônus de fim de ano, que sempre são calculados a partir do salário de base.

Os valores de salários e pensões são pagos na moeda local, o Bolívar. Mas o governo venezuelano autoriza que os pagamentos sejam "indexados" mensalmente ao dólar.