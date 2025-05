Washington e Kiev celebram acordo de acesso a recursos naturais da Ucrânia em troca de ajuda para reconstrução

Os Estados Unidos e a Ucrânia assinaram nesta quarta-feira (30), um acordo que estabelece um fundo de investimento para a reconstrução do país devastado pela guerra e concede à administração do presidente Donald Trump acesso aos recursos naturais ucranianos. Ao anunciar a assinatura do compromisso em Washington, o secretário americano do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que o texto demonstra "o comprometimento de ambas as partes com a paz e a prosperidade".

Com informações da correspondente da RFI em Kiev, Emmanuelle Chaze, e agências

"Em reconhecimento ao apoio financeiro e material significativo que o povo dos Estados Unidos forneceu à Ucrânia desde a invasão da Rússia, essa parceria econômica coloca nossos dois países em posição de colaborar e investir juntos para garantir que nossos ativos, nossos talentos e nossas capacidades possam acelerar a reconstrução econômica da Ucrânia", afirma o comunicado da secretaria do Tesouro. O órgão não forneceu, no entanto, detalhes sobre o conteúdo do acordo.