Acordo entre Washington e Kiev sobre minerais não altera curso da guerra a curto prazo

Para a Ucrânia, o acordo é visto como uma vitória, diz o jornal, já que Kiev conseguiu envolver o parceiro americano em um projeto de longo prazo. No entanto, o acerto econômico sobre os minerais não deve mudar muita coisa de imediato, pois a dificuldade hoje é saber como manter os compromissos para uma paz duradoura, garantindo que Putin não volte a atacar a Ucrânia após a conclusão de um cessar-fogo, comenta, sob anonimato, um diplomata entrevistado pelo jornal.

Acordo "justo"

O Le Parisien lembra que, há três meses, o objetivo da Casa Branca era se apropriar, sem contrapartidas, dos recursos minerais da Ucrânia para reembolsar o apoio militar e financeiro concedido a Kiev pelo ex-presidente Joe Biden. Desta vez, foi criado um fundo para apoiar a reconstrução do país em troca da exploração dos minérios.

Apesar de Zelensky considerar o acordo "justo", especialistas no conflito lembram que a concessão feita pela Ucrânia é considerável. Segundo os termos do documento, o país renunciará a metade de seus recursos minerais. Por outro lado, o texto não contém nenhuma garantia de segurança dos Estados Unidos. Além disso, Trump é tão imprevisível que nada impede que, amanhã, ele assine um acordo com Putin, salienta um estrategista de guerra entrevistado pelo Le Parisien.

Com esse pacto, Kiev espera obter garantias de segurança dos Estados Unidos e, assim, se proteger de futuros ataques russos. O acordo ainda deve ser ratificado pelo Parlamento ucraniano.