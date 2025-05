Brasil sobe 19 posições no ranking de liberdade de imprensa da RSF, mas situação no mundo piora

Esta evolução positiva do país no ranking de 2025 reflete a percepção de uma atmosfera menos adversa ao jornalismo. O Brasil ainda se destaca como uma das poucas nações no mundo a melhorar seu indicador econômico, um dos elementos de análise para a elaboração do ranking.

Entretanto, problemas estruturais persistem e requerem atenção das autoridades e da sociedade brasileira, assinala o documento. "A violência estrutural contra jornalistas, um cenário midiático marcado pela alta concentração privada e o peso da desinformação constituem desafios para a liberdade de imprensa no Brasil", assinala a RSF.

Cenário nas Américas

A concentração da mídia, a fragilidade dos serviços de informação pública e as condições de trabalho precárias são consideradas as principais deficiências para um jornalismo livre e independente nas Américas. O México (124º), o país mais letal da região para os profissionais do setor, perdeu três posições, enquanto a Colômbia (115º) mantém uma pontuação geral estável.

Nos últimos anos, o colapso dos modelos tradicionais de negócios da mídia exacerbou a crise na região. "À medida que as receitas publicitárias migram para plataformas tecnológicas globais e os hábitos do público se transformam, as redações encolhem e a independência editorial se enfraquece", observa a ONG. Dos 28 países da região, 22 registraram queda em seus indicadores econômicos.

Nos Estados Unidos (57°), o segundo mandato de Donald Trump provoca uma deterioração preocupante da liberdade de imprensa e faz o país recuar duas posições no ranking, ficando atrás da Serra Leoa. Os retrocessos mais marcantes na região também podem ser explicados pelas tendências autoritárias.