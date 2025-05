Conclave: jornais italianos noticiam suposto "complô" de Macron para influenciar escolha do papa

Na quarta-feira (30), o diário liberal Il Foglio ironizou o "grande complô" de Macron imaginado pela direita, e atribuiu a "fofoca" a alguns membros do círculo de Meloni e às suas preferências por candidatos mais conservadores. Membros de Sant'Egidio afirmam que não existe nenhuma "conspiração" e que "Macron busca apenas entender o processo, não influenciá-lo".

Vaticano instala chaminé que anuncia escolha do novo papa

O Vaticano instalou, nesta sexta-feira (2), a chaminé que anunciará que os cardeais, fechados na Capela Sistina a partir da próxima semana, elegeram o sucessor do papa Francisco. Um total de 133 cardeais votarão a partir da próxima quarta-feira (7) para escolher o novo líder espiritual dos 1,4 bilhão de católicos.

Eles realizarão quatro votações diárias: duas pela manhã e duas à tarde, exceto no primeiro dia. No fim do conclave, os cardeais queimarão as cédulas de votação em um forno para anunciar o resultado ao mundo: fumaça preta, sem a maioria de dois terços, e branca, se pronunciarem a famosa frase "Habemus papam", para indicar que o sumo pontífice foi escolhido.

A Capela Sistina tem dois fornos ligados à mesma chaminé. No mais antigo, são queimadas as cédulas de votação e as notas dos cardeais. O segundo, mais moderno, é usado para anunciar o resultado da votação. Deste último, com a ajuda de produtos químicos, sai a fumaça preta (se os cardeais não chegarem a um acordo) ou branca, quando um novo papa é eleito.

A chaminé foi instalada por uma brigada de bombeiros da Santa Sé, que subiu até o topo do telhado da capela. O trabalho passou despercebido pela maioria dos turistas presentes no local. Segundo o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, dos 133 cardeais aptos a votar por terem menos de 80 anos, apenas quatro ainda não chegaram em Roma.