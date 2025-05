Confrontos na Síria: minoria drusa está dividida entre proteção de Israel e apoio ao novo governo sírio

O Exército israelense realizou um bombardeio nesta sexta-feira (2) nas proximidades do palácio presidencial de Damasco, após ter ameaçado o governo do presidente sírio, Ahmed al Sharaa, com represálias, caso não protegesse a minoria drusa do país. Em nota oficial, a presidência síria "condena nos termos mais fortes o ataque ao palácio, realizado pela ocupação israelense", acrescentando que o incidente constitui "uma escalada perigosa contra as instituições do Estado (sírio) e sua soberania".

Confrontos de cunho sectário entre combatentes drusos e grupos armados vinculados ao novo governo sunita sírio, no poder desde dezembro do ano passado, deixaram mais de 100 mortos nesta semana nos arredores de Damasco, de acordo com a ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos. A violência armada teria começado após a transmissão de uma mensagem de áudio atribuída a um druso, que foi considerada uma blasfemia contra o profeta Maomé por extremistas sunitas. A agência AFP não conseguiu verificar a autenticidade dessa mensagem.

Quem são os drusos?

A minoria drusa pratica uma doutrina eclética, dissidente do islamismo xiita mesclada com influências do esoterismo. Os drusos vivem principalmente na Síria, onde formam uma comunidade de cerca de 700 mil pessoas, no Líbano e em Israel. Durante a guerra civil síria, eles permaneceram afastados da oposição ao ex-ditador Bashar Al Assad. Por essa razão, foram considerados hereges pelos muçulmanos sunitas que compõem grupos armados ligados ao novo governo sírio.