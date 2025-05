Escola na Dinamarca proíbe uso de sapatos para diminuir ruído e melhorar concentração dos alunos

A unidade de ensino, que está localizada no município de Silkeborg, cerca de 300 quilômetros da capital Copenhague, têm 650 estudantes divididos entre o ensino infantil e o ensino fundamental. Cada aluno tem um espaço dentro de armários coletivos para efetuar a troca calçados antes de mais um dia de aprendizado.

De acordo com a diretora da Escola Tollund, em Silkeborg, Charlotte Juhl Andersen, a iniciativa surgiu da preocupação com o excesso de barulho no cotidiano das crianças.

"Todos ficam felizes com isso, pois proporciona um melhor ambiente de aprendizagem com menos barulho. Além do benefício adicional ter uma escola mais limpa. Simplesmente não há muito lixo sendo trazido de fora da escola", explica a diretora Charlotte Juhl Andersen.

Móveis sob rodas

Os móveis da escola em Silkeborg também foram adaptados para diminuir os níveis de ruídos, como rodas instaladas para mover mesas e armários de lugar. Os móveis também são feitos de material reciclável, como forma de conscientizar os alunos da importância de respeitar o meio ambiente.

Segundo a direção da escola, alunos muito jovens têm sofrido com algum tipo de zumbido ou são estudantes diagnosticados como atípicos e, que por isso, são sensíveis a qualquer tipo de barulho. Para o educador escolar Rasmus Pagter Conradsen, o resultado tem sido positivo.