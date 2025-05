"Faltam palavras para descrever o dia a dia dos palestinos", diz ex-presidente da Médicos Sem Fronteiras

A trégua em Gaza, que permitiu a entrega de ajuda humanitária e entrou em vigor em 19 de janeiro de 2025, foi um verdadeiro "alívio" para os palestinos, diz Rony Brauman. A pausa foi estabelecida após 15 meses de conflito intenso e permitiu a entrada de suprimentos essenciais, como alimentos e medicamentos, na Faixa de Gaza.

"Mas hoje o enclave voltou a ser um inferno. Todas as reservas estão esgotadas, as pessoas bebem água parada, não têm eletricidade, combustível ou alimentos da cesta básica, como farinha", diz. Durante a trégua, comenta, os habitantes de Gaza conseguiram estocar um pouco de comida, "mas os suprimentos agora acabaram e a fome é 'organizada', no contexto de uma guerra genocida".

Ele também critica a ação limitada dos países ocidentais, apesar dos esforços aparentes. "A entrega de armas continua, assim como a intensidade de bombardeios e tiros que Israel efetua sobre Gaza. De onde vêm todas essas munições, esses drones, helicópteros e tanques que atiram mísseis e foguetes?", questiona.

Na opinião de Rony Brauman, Israel está aproveitando a ocasião para "se livrar definitivamente da questão dos palestinos que vivem em Gaza, ampliando e acelerando sua política de colonização na Cisjordânia". Para ele, o 7 de outubro está sendo utilizado para "expulsar o máximo possível de palestinos da região".

O ex-presidente da associação Médicos Sem Fronteiras ainda critica a retórica do presidente Donald Trump, que sugeriu a deportação dos palestinos de Gaza e a transformação do enclave em uma nova Riviera Francesa, e os europeus, que fecham os olhos para o trânsito de componentes de armamentos utilizados no conflito.

"Deixamos passar, principalmente a Alemanha, mas também outros países. A França também tem um papel significativo, com componentes eletrônicos e metálicos que entram na fabricação de mísseis e projéteis que matam os palestinos."