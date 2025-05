TikTok é condenado em R$ 3,4 bilhões por transferir dados de europeus para a China

O TikTok foi condenado hoje pela União Europeia (UE) ao pagamento de uma multa de ? 530 milhões (aproximadamente R$ 3,4 bilhões, na cotação atual) por não garantir proteção suficiente aos dados pessoais dos europeus na China. A rede social, que conta com 1,5 bilhão de membros, pertence ao grupo chinês ByteDance. A empresa está há anos na mira dos governos ocidentais, que temem seu vínculo com Pequim e um possível uso dos dados de seus usuários para fins de espionagem ou propaganda.

A multa, aplicada pela Autoridade Irlandesa de Proteção de Dados, conhecida como Data Protection Commission (DPC), é uma das maiores já impostas pelo órgão, que atua em nome da UE. A sede europeia do TikTok, assim como a maioria das grandes empresas de tecnologia, fica na Irlanda.

Segundo Graham Doyle, responsável pela comunicação do regulador irlandês, a plataforma violou as regras europeias de proteção de dados (RGPD) porque não conseguiu "demonstrar que os dados pessoais" dos europeus, "acessíveis para seus funcionários na China", recebem no país um nível de proteção equivalente ao da UE.