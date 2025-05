Ataques de Israel na Síria usam pretexto de proteção à minoria drusa para enfraquecer presidente sunita

Israel efetuou pelo menos 20 ataques aéreos contra alvos na Síria durante a noite de sexta-feira para sábado (3). A ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH) afirma que os bombardeios visaram instalações militares em Daraa, nos arredores de Damasco, e nas regiões de Hama e Latáquia. O exército israelense também posicionou tropas no sul da Síria, "para intervir na proteção de aldeias da minoria drusa síria", segundo um comunicado militar.

Os ataques israelenses contra o país vizinho se intensificaram na madrugada de sexta-feira (2), com um primeiro bombardeio perto do palácio presidencial, em Damasco, após uma onda de violência sectária entre grupos armados ligados ao governo sunita sírio e combatentes drusos. Pelo menos 100 pessoas morreram em subúrbios da capital síria e no sul do país, perto da fronteira com Israel.

De acordo com o OSDH, sediado em Londres, mas conectado a uma ampla rede de informantes em toda a Síria, os bombardeios israelenses das últimas 24 horas foram os "mais violentos" desde o início do ano. A agência estatal síria Sana informou a morte de um civil e quatro feridos perto de Harasta, localidade próxima de Damasco. Oficialmente, Israel e a Síria vivem em guerra desde 1948.