Como El Salvador passou, aos olhos de Trump, de país perigoso a 'Suíça da América Central'

Desde que Donald Trump retornou à Casa Branca, as relações dos Estados Unidos com El Salvador se intensificaram. O pequeno país da América Central, conhecido no passado por seus altos índices de violência e pelo regime repressivo imposto pelo presidente Nayib Bukele, caiu nas graças do republicano. O novo protagonismo salvadorenho despertou interesse na imprensa francesa, depois da França ter sido rebaixada na lista de países considerados seguros pelos EUA, ficando atrás de El Salvador.

A revista Le Point explica que o país da América Central passou para o "nível 1" de segurança na lista de recomendações de viagem do governo Trump, enquanto a França recuou para o "nível 2", o que significa que os turistas devem ter mais cautela ao visitar as cidades francesas. "Desde o início de abril [de 2025], o Departamento de Estado norte-americano considera que os viajantes estão mais seguros andando pelas favelas de San Salvador do que visitando os castelos do Vale do Loire", compara a revista. No entanto, há menos de dez anos, lembra a Le Point, a capital salvadorenha era considerada a cidade mais perigosa do mundo.

A revista francesa aponta que a queda dos homicídios registrada em El Salvador desde a implentação da política de linha-dura do presidente Nayib Bukele, eleito em 2019, contribui para essa mudança de patamar em termos de segurança. Porém, a postura repressiva do chefe de Estado salvadorenho, autoproclamado "o ditador mais cool do planeta", é marcada por vários excessos, como mostram as imagens das condições de detenção nas prisões do país, que especialistas ouvidos pela imprensa francesa não hesitem em qualificar de "campos de concentração".