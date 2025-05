Morte de operário brasileiro em máquina trituradora na Argentina gera revolta de trabalhadores

O SOIC denunciou que a greve é consequência da tentativa, por parte da empresa, de ocultar o local do acidente e de continuar com a produção, mesmo com o brasileiro morto dentro da máquina. A fábrica continua paralisada desde então.

"A morte do trabalhador, que aconteceu em condições de trabalho que devem ser investigadas pela Justiça, foi ignorada pelos executivos. Exigimos que seja esclarecido como o acidente aconteceu e que haja garantias de segurança para trabalhar", diz uma nota de protesto do SOIC à qual a RFI teve acesso.

O diretor da empresa, Enrique Gatti, emitiu um comunicado no qual expressa condolências à família do brasileiro, definindo-o como "um especialista em manutenção de equipamentos de moagem que há anos presta serviços à fábrica de Salta".

"Com profunda dor, a Cerámica Alberdi S.A. informa o falecimento do Sr. Regis Barcelos Fernandes, especialista em manutenção, oriundo do Brasil, ocorrido no dia 29 de abril na fábrica de Salta. A empresa expressa as suas mais sentidas condolências à família e aos seres queridos, dando-lhes apoio neste momento tão difícil", começa a nota. A posição da empresa só foi divulgada 24 horas depois da morte do brasileiro.

"A Cerámica Alberdi cumpre estritamente todos os procedimentos de segurança estabelecidos para este tipo de operação. A segurança dos nossos funcionários é a nossa máxima prioridade e estamos comprometidos a manter um ambiente de trabalho seguro e protegido", garantiu a fábrica, em nota. O texto não desmente a denúncia do sindicato quanto à negativa de paralisar a produção logo após o acidente.

Falhas nos procedimentos de segurança

Apesar de a empresa garantir o cumprimento de padrões de segurança e proteção, em outra fábrica do grupo, no município de José C. Paz, na província de Buenos Aires, dois acidentes graves foram registrados desde dezembro. Em um, uma trabalhadora teve severas lesões num braço; no outro, um trabalhador sofreu a amputação de uma mão.