Obras preparam Capela Sistina para o conclave; cardeais fazem nona reunião no Vaticano

Em relação ao forno, indica, as verificações foram feitas "discretamente" e, "se necessário", um técnico "permanecerá durante todo o período de votação em uma pequena sala técnica, perto da Capela Sistina, com um controle remoto do forno" - que agora é acionado eletronicamente. Um total de cinco eletricistas, cinco técnicos e dois floristas permanecerão no local durante todo o conclave.

Após fazerem o juramento, eles dormirão no Vaticano, "sem poder ter contato com suas famílias". Alguns deles já participaram de conclaves anteriores, outros são mais jovens e seus colegas mais experientes "passarão o bastão para eles no futuro", afirmou Screpanti.

Selos de chumbo

Os técnicos também estão "obscurecendo todas as janelas do Palácio do Vaticano, nas áreas designadas para o conclave", e desativando "todos os dispositivos tecnológicos e sensores instalados nos últimos anos na Capela Sistina".

Na véspera do conclave, eles ajudarão a colocar "aproximadamente 80 selos de chumbo em todas as entradas do perímetro", para garantir que ninguém entra ou sai do local durante o conclave. Além disso, estão sendo preparados "cerca de 200 quartos", com a instalação de "divisórias, portas temporárias e o fechamento temporário de algumas janelas, para eliminar qualquer vista".

"O mínimo de equipamentos", como "cama, mesa de cabeceira, guarda-roupa", mobiliarão os aposentos nos quais dormirão os cardeais, acrescentou Screpanti.