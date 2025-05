Paquistão testa de míssil em meio a escalada de tensão com a Índia

"O Paquistão realizou hoje um teste de lançamento bem-sucedido do sistema de armas Abdali, um míssil superfície-superfície com alcance de 450 quilômetros", disse o exército em um comunicado, sem especificar o local do exercício. "O lançamento teve como objetivo garantir a prontidão operacional dos soldados e validar parâmetros técnicos importantes, incluindo o sistema de navegação avançado e os recursos avançados de manobrabilidade do míssil", explicou o texto.

O chefe do exército Syed Asim Munir enfatizou na sexta-feira, durante uma reunião com oficiais superiores, sobre o "impasse atual", "a importância crucial de maior vigilância e preparação proativa em todas as frentes".

Em resposta, Nova Déli ampliou suas medidas de represália econômica contra Islamabad e interrompeu os serviços postais. As autoridades indianas também bloquearam as contas nas redes sociais de várias celebridades paquistanesas, incluindo atores e jogadores de críquete, um esporte popular em ambos os países, e a conta do Instagram do ex-primeiro-ministro paquistanês.

Fontes militares indianas relataram trocas de tiros durante a madrugada, pela nona noite consecutiva, entre os exércitos ao longo da Linha de Controle (LoC), que divide ao longo de 770 quilômetros a disputada região de maioria muçulmana. Os dois países travaram várias guerras desde a independência da região como colônia britânica, em 1947.

Para Hassan Askari Rizvi, analista militar no Paquistão, o lançamento do teste de um míssil deve ser entendido como um alerta de Islamabad. "Isso indica claramente que temos os recursos para enfrentar a Índia. Não é apenas uma mensagem para a Índia, mas também para o resto do mundo, de que estamos bem preparados", disse ele à AFP.

Na terça-feira, o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, deu sinal verde para uma "resposta" militar após o ataque de Pahalgam. Na sequência, o Paquistão disse ter "informações confiáveis" sobre um ataque indiano iminente.