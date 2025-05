Zelensky diz "não garantir" segurança de líderes esperados em Moscou - entre eles, Lula

Conversas separadas entre Moscou e Kiev, lideradas por Washington, estão em andamento há mais de dois meses e, até agora, não produziram resultados para encontrar uma solução para o conflito. Vladimir Putin já havia declarado um breve cessar-fogo no fim de semana da Páscoa em abril, o que levou a uma diminuição dos combates, mas não foi totalmente respeitado por nenhum dos lados.

"O objetivo da trégua de Páscoa proposta pela Rússia, bem como a atual iniciativa de declarar uma trégua durante as celebrações de 8, 9 e 10 de maio, é testar a prontidão de Kiev para encontrar um caminho para uma paz sustentável e de longo prazo", afirmou o porta-voz presidencial russo, Dmitry Peskov, em um briefing no sábado.

Negociação de um acordo

Kiev exige um "cessar-fogo total e incondicional" como pré-requisito para quaisquer negociações com a Rússia. Moscou, por sua vez, reitera sua disposição para negociar com a Ucrânia, mas reluta em concordar com uma trégua prolongada. O exército russo atualmente tem vantagem na frente de batalha e teme que um cessar-fogo permita a Kiev recuperar suas forças, com o apoio militar de seus aliados.

Volodymyr Zelensky disse na noite de sexta-feira que seu encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no Vaticano, em 26 de abril, fez com que o americano visse o conflito "de um jeito um pouco diferente".

Após a reunião, Kiev e Washington assinaram um acordo na quarta-feira (30), após semanas de pressão e negociações, que prevê o acesso de empresas americanas à extração de minerais, petróleo e gás na Ucrânia, e a criação de um fundo de investimento entre os dois países. Suas condições são muito mais favoráveis ??para Kiev do que as das versões anteriores.